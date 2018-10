I figli di Messner sulle orme di papà

(ANSA) - BOLZANO, 6 OTT - Simon Messner, 27 anni, è appassionato di montagna e uno scalatore di alto livello. La sorella Magdalena, 30 anni, ama l'arte e gestisce i sei Messner Mountain Museum. "In cordata potranno portare avanti i miei musei come processo in continua evoluzione, perché un museo non è mai finito", spiega il padre Reinhold. Simon ha studiato biologia molecolare. "Una materia davvero interessante, ma la vita in laboratorio non è la mia dimensione, devo stare all'aria aperta, nella natura", confessa. Con papà Reinhold ha fondato la Messner Mountain Movie, che produce film di montagna. Come controfigura ogni tanto veste i panni del padre oppure di altri alpinisti. "La metafora della cordata - dice Magdalena - è perfetta. Abbiamo caratteri molto diversi, ma in squadra siamo fortissimi". Ha studiato storia dell'arte ed economia tra Vienna e Roma. Magdalena si vede un po' come un anello di congiunzione nella famiglia Messner. "Una cordata si basa sulla fiducia che di certo a noi non manca", aggiunge.