Fugatti, la coalizione ha forti radici trentine

(ANSA) - TRENTO, 6 OTT - "Questa coalizione, con i suoi 306 candidati, ha forti radici trentine e un forte radicamento nazionale. L'autonomia si difende qui con radici profonde e sane e con le forze parlamentari a Roma, magari di governo". Così Maurizio Fugatti (Lega), sottosegretario alla sanità e candidato presidente in Trentino per la coalizione popolare autonomista per il cambiamento ha aperto il suo intervento alla presentazione della coalizione, nella Sala della cooperazione a Trento. Ha poi concluso sottolineando: "Se governeremo il Trentino non faremo una rivoluzione, ma servono riforme".

A sostenerlo sono otto partiti, intervenuti ciascuno con un rappresentante. La Lega con il segretario Mirko Bisesti, Progetto Trentino con Marino Simoni, Agire per il Trentino con Sergio Binelli, Civica Trentina con Francesco Agnoli, Associazione Fassa con Luca Guglielmi, Autonomisti popolari con Walter Kaswalder, Forza Italia con Maurizio Perego, Unione di Centro con Giacomo Bezzi e Fratelli d'Italia con Massimo D'Ambrosio. (ANSA).