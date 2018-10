Mostre: le foto di Dino Panato a Trento

(ANSA) - TRENTO, 5 OTT - Dal record dell'ora di Francesco Moser ai successi olimpici di Usain Bolt. Sono tra gli scatti in mostra in Provincia a Trento del fotografo Dino Panato. Nel 2017 una sua foto delle Olimpiadi di Atlanta viene scelta per il libro del centenario di Nikon.

Morto lo scorso giugno a 68 anni, ha lavorato per i quotidiani 'Alto Adige' e 'Trentino e ha collaborato anche con l'ANSA per la provincia di Trento. La mostra propone una selezione dei suoi scatti sportivi, tra calcio, rugby e ciclismo, anche se la quotidianità lo ha portato spesso sulla cronaca.

Nato a Re, in provincia di Novara, era arrivato bambino a Trento, città d'origine del padre, e aveva iniziato l'attività di fotografo nel 1981. Aperto uno studio a Trento, ha collaborato negli anni per l'agenzia milanese Dfp di Enrico e Aldo Liverani, con quella di Franco Richiardi, e dopo le Olimpiadi di Sidney con l'agenzia Grazia Neri, poi con Getty Images. Sempre sui campi di calcio di serie A e B, Champions League, così come per molti eventi locali. (ANSA).