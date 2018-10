Laurea in Meteorologia ambientale al via a Trento

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - Cerimonia di apertura oggi al Polo di Mesiano di Trento della della nuova laurea magistrale in Meteorologia ambientale, unica in Italia. Si tratta della prima iniziativa formativa magistrale nata dalla collaborazione transfrontaliera tra le università di Trento e di Innsbruck.

La laurea magistrale Meteorologia ambientale, in lingua inglese, debutta nell'anno accademico 2018-19 con una quindicina di studenti. Per accedere al corso era necessaria una selezione ed è richiesta un'adeguata preparazione nelle materie di base (matematica, fisica e chimica). Il percorso formerà figure professionali in grado di conoscere i principi fisici che sono alla base dei fenomeni atmosferici, le variabili e le equazioni che li descrivono e le caratteristiche dei principali sistemi meteorologici alle varie scale spaziali e temporali. Le lezioni del primo anno saranno a Trento, poi ad Innsbruck.

L'elaborazione della tesi di laurea magistrale potrà essere svolta in uno dei due atenei o in altre sedi.