Cinema: Religion Today Film Festival nel segno millenials

(ANSA) - TRENTO, 2 OTT - "Nuove generazioni" è il tema della 21/a edizione di 'Religion Today Film Festival 2018', in programma in Trentino dal 4 all'11 ottobre. In concorso 62 film provenienti da 28 Paesi. Il "viaggio nelle differenze", che ha sempre caratterizzato Religion Today, quest'anno sarà viaggio dei giovani e per i giovani, senza trascurare il dialogo intergenerazionale e confrontandosi sulle modalità attraverso le quali esso può rafforzare la promozione del dialogo interreligioso e interculturale, dicono gli organizzatori. Il festival darà spazio alle esigenze che contraddistinguono i millennials, divisi tra rivoluzione digitale e crisi economico-lavorativa. Le proiezioni si terranno non solo a Trento e Rovereto, ma anche ad Arco, Pergine, Merano e Bolzano. Le otto giornate del festival, organizzato dall'associazione BiancoNero con la guida artistica di Andrea Morghen, prevedono inoltre laboratori, eventi speciali, approfondimenti scientifici e attività per le scuole in collaborazione con l'Università di Trento.