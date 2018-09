Fedriga,regioni ordinarie siano speciali

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Per quanto riguarda le autonomie Fedriga ha detto che "la Lega tutela le specialità. Prima la testimonianza nera con la riforma costituzionale di Renzi il Pd voleva portare tutte le regioni a statuto ordinario, questo governo vuole invece fare diventare speciali le regioni a statuto ordinario. Le tutele per l'autonomia sono già in essere e mi auguro che possano essere potenziate". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenendo in campagna elettorale a Bolzano.

In riferimento a una possibile giunta Svp-Lega, il Fedriga ha detto: "L'obiettivo deve essere migliorare l'amministrazione del territorio e non solo una gestione del potere. Purtroppo ci eravamo abituati a livello nazionale che le alleanze si facevano con quello che si aveva e non quello che si voleva garantire ai cittadini".