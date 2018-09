Alpinista muore sull'Ortles

(ANSA) - BOLZANO, 30 SET - Un alpinista ha perso la vita sulla via ferrata Tabaretta sull'Ortles. L'incidente si è verificato verso mezzogiorno sulla via ferrata, considerata una delle più difficili delle Alpi. L'alpinista è precipitato per 500 metri, morendo sul colpo. La salma è stata recuperata dal soccorso alpino di Solda in collaborazione con l'elisoccorso Aiut Alpin Dolomites. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri. Il morto è un turista bielorusso di 40 anni, le cui generalità non sono state diffuse in attesa di rintracciare i parenti. In un primo momento si pensava che si potesse trattare di un cittadino inglese perché, poco prima dell'incidente, aveva scambiato poche parole in inglese con un'altra comitiva.