'International Early Music Weeks' nell'Alto Garda

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Torna per la quarta volta il "Garda Trentino International Early Music Weeks", festival di musica antica in programma nell'Alto Garda dal 4 al 14 ottobre.

Previste esibizioni di più di 25 giovani esecutori provenienti da Austria, Germania, Svizzera, Spagna, Romania, Russia, Cile, Venezuela, Australia, Brasile. Largo spazio nei programmi è dato alla musica di autori italiani; previsti poi brani inediti in epoca moderna, riscoperti nelle biblioteche italiane. Non mancheranno concerti per celebrare anniversari come i 450 anni dalla nascita di Adriano Banchieri e i 250 dalla morte di Nicola Porpora.

Al termine di ogni concerto verranno presentati percorsi gastronomici volti alla scoperta delle eccellenze alimentari del territorio.