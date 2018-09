Festival dello sport: a Trento anche Federica Pellegrini

(ANSA) - TRENTO, 28 SET - Si avvicina la prima edizione del Festival dello sport di Trento. Questa mattina, presso la facoltà di Sociologia, è stato presentato il palinsesto definitivo della manifestazione, con la conferma di grandi nomi come Federica Pellegrini, la prima campionessa olimpica italiana di nuoto, che si racconterà domenica 14 ottobre.

Tra gli ospiti gli allenatori Pep Guardiola, Carlo Ancelotti e Arrigo Sacchi, che discuteranno della 'Bellezza del calcio raccontata dai maestri'. Di calcio si parlerà anche alla 'tavola rotonda' con il presidente Fifa, Gianni Infantino, quello della Uefa, Aleksander Ceferin, il presidente della Juventus e di Eca, Andrea Agnelli, il presidente di Rcs Mediagroup e del Torino, Urbano Cairo, e il vicesegretario generale Fifa ed ex calciatore, Zvonimir Boban. Maurizia Cacciatori e Francesca Piccinini, icone del volley azzurro, si racconteranno al pubblico il 13 ottobre, stesso giorno in cui Steve Nash, giocatore della Hall of fame Nba e re degli assist, parlerà al Teatro Sociale.