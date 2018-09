Nuovi indizi sulla vita nel medioevo

(ANSA) - BOLZANO, 27 SET - I ricercatori di Eurac Research hanno individuato casi di scorbuto dall'analisi di scheletri risalenti all'Alto Medioevo e rinvenuti nel cimitero di Castel Tirolo Gli esperti di mummie di Eurac Research stanno analizzando e studiando centinaia di scheletri umani che risalgono a un periodo tra il 400 al 1100 d.C. rinvenuti in diversi siti archeologici dell'Alto Adige. Queste analisi aiutano a studiare le popolazioni alto atesine nell'Alto Medioevo: cosa mangiavano gli abitanti del nostro territorio e di quali malattie si ammalavano? Ora, in scheletri di bambini rinvenuti nel cimitero altomedievale di Castel Tirolo, i ricercatori hanno individuato segni che potrebbero essere attribuiti allo scorbuto, una malattia causata dalla carenza di vitamina C. Questa scoperta apre nuove ipotesi su un contesto storico ancora poco esplorato e sulle condizioni di vita dell'epoca in questo territorio.