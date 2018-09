In Parco Adamello Brenta per ascoltare bramito cervi

(ANSA) - TRENTO, 26 SET - Il Parco Adamello Brenta propone anche quest'anno tre uscite serali guidate da un esperto in val Brenta per ascoltare dal vivo il bramito dei cervi nella stagione degli amori.

L'iniziativa è organizzata in collaborazione con Ambiente Trentino, Trentino Marketing e il Servizio sviluppo sostenibile e aree protette della Provincia autonoma di Trento. La novità di quest'anno è la possibilità di utilizzare una termocamera, in grado di percepire le radiazioni infrarosse, per riuscire anche a scorgere gli animali. E' d'autunno che alla sera nei boschi del Parco Adamello Brenta si svolge il rituale del corteggiamento dei cervi. I cervi si trasformano, il loro collo si ingrossa e le corde vocali si ispessiscono per riuscire a far riecheggiare il bramito per chilometri e chilometri. Le uscite si terranno venerdì 28 settembre, martedì 2 ottobre e venerdì 5 ottobre.