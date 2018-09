Brennero: Kompatscher, Germania passi da parole a fatti

(ANSA) - BOLZANO, 25 SET - "Da parte di Monaco e di Berlino in passato ci sono stati impegni a puntare sulla rotaia, ma è arrivato il momento di passare dalle parole ai fatti. Lo ha detto il governatore altoatesino Arno Kompatscher in riferimento ai ritardi nella realizzazione della tratta d'accesso al tunnel del Brennero in Baviera.

"Sono ottimista che dopo le elezioni in Baviera il 14 ottobre sarà più facile trattare la questione", ha aggiunto il presidente della Provincia autonoma. (ANSA).