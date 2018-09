Università terza età, presentate attività 2018-19

(ANSA) - TRENTO, 24 SET - Presentato oggi a Trento il progetto formativo delle attività culturali e motorie del nuovo anno accademico dell'Università della terza età e del tempo disponibile (Utetd) del Trentino.

Tra le novità proposte quest'anno figurano il corso di ginnastica in lingua inglese Movement of body and mind - "Muovere corpo e mente", gli incontri "Storia di un quartiere della città di Trento tra Santa Maria Maggiore e la Portela", il corso sul "Educare alla cittadinanza globale" e quello sullo "Sguardo multiculturale per osservare il mondo", oltre al laboratorio sperimentale con il "Gruppo di lettura" e gli incontri laboratoriali su "Genere: ruoli, stereotipi e rappresentazioni". Le iscrizioni ai corsi e ai laboratori proposti nella sede di Trento si raccoglieranno da lunedì 1 a venerdì 12 ottobre presso la sede della Fondazione Franco Demarchi in piazza S.Maria Maggiore a Trento. Lo scorso anno si sono tenuti 800 corsi, con 6.506 iscritti.