Marmolada: ok Consiglio Veneto a mozione

(ANSA) - VENEZIA, 24 SET - Il Consiglio regionale del Veneto, riunito in seduta straordinaria a Punta Serauta sulla Marmolada, ha approvato la mozione perché sia rispettato il Protocollo d'Intesa sottoscritto il 13 maggio 2002 tra Regione Veneto e Provincia di Trento sui confini tra i due Enti messi in discussione dal comune di Canazei (Trento).

Al termine del dibattito il consiglio ha approvato il documento con 32 voti favorevoli su 35 consiglieri presenti; il Gruppo M5S, pur presente, non ha partecipato alla votazione avvenuta con appello nominale mentre il Pd e Leu erano volutamente assenti.

Il 24 maggio scorso l'Agenzia delle Entrate ha stabilito quale confine l'intero ghiacciaio all'interno del territorio della Provincia Autonoma di Trento, basandosi su una delibera del Consiglio comunale di Canazei, contro la quale è pendente un ricorso al TAR del Lazio del Veneto e del comune di Rocca Pietore. (ANSA).