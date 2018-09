I Verdi presentano il loro nuovo simbolo

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - In presenza di Reinhard Bütikofer, co-portavoce del Partito Verde Europeo, i Verdi Grüne Vrc hanno presentato il nuovo simbolo e al contempo il loro legame con un'Europa solidale. "Da una parte assistiamo in queste elezioni provinciali al restringimento dello sguardo, dove la provincia viene progressivamente separata dal suo contesto in Italia, nelle Alpi e in Europa. E dall'altra vediamo partiti che cercano di raccogliere voti proprio con questo modo ristretto di pensare", hanno detto i Verdi in conferenza stampa. "Che un tema secondario come la doppia cittadinanza diventi uno dei temi centrali della discussione dimostra che l'Alto Adige rischia di sprofondare in questa dimensione piccola e ristretta", così i Verdi.

"Se in Europa prevale il conflitto tra gli opposti egoismi, a soffrirne saranno soprattutto regioni come l'Alto Adige, che si trovano sui punti di passaggio tra le grandi lingue e culture europee. L'Alto Adige lo sa bene grazie alla sua storia", ha detto Bütikofer.