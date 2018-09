Elezioni: Svp in festa a Castel Firmiano

(ANSA) - BOLZANO, 22 SET - Con una grande festa per le famiglie la Svp ha avviato quest'oggi a Castel Firmiano - da dove, con la grande manifestazione del 1957, è stata imboccata la strada dell'autonomia - la campagna elettorale per le elezioni provinciali di ottobre.

Ospiti d'onore il padrone di casa Reinhold Messner, il Presidente del Tirolo del Nord Günther Platter, la deputata austriaca Kira Grünberg e il presidente della Fuen Loránt Vincze.

Per il segretario politico Svp Philipp Achammer "è importante agire per mantenere ciò che è importante per noi, ovvero in prima linea l'indipendenza, la pacifica convivenza e la buona qualità di vita". Il presidente Arno Kompatscher ha posto l'accento sulla "fiducia e sull'unità, per proseguire nel cammino iniziato dalla Svp a Castel Firmiano.

Per il presidente Platter il candidato alla presidenza Kompatscher è "l'uomo giusto, nel momento giusto al posto giusto". Messner dal canto suo ha definito la politica Svp una "storia di successo".