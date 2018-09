Pedone investito da autobus a Trento

(ANSA) - TRENTO, 21 SET - Un uomo di 66 anni è rimasto ferito questa mattina in via Dogana, a Trento, dopo essere stato investito da un autobus di linea. Soccorso dal '118' è stato trasportato all'ospedale S.Chiara. Le sue condizioni sono giudicate gravi.

"L'incidente impone di riflettere sulla criticità di alcuni attraversamenti in prossimità delle fermate degli autobus, o in aree di manovra, che mettono a rischio la sicurezza dei cittadini, ma anche degli autisti che si trovano ad operare in una situazione non ottimale", sostiene il sindacato Filt Cgil del Trentino. "Quanto è accaduto - aggiunge il sindacato - è l'ulteriore conferma che esistono delle criticità nella viabilità cittadina, e il luogo dell'incidente di questa mattina è uno di questi di cui l'amministrazione comunale deve prendere atto, intervenendo con transenne o dissuasori che scoraggino l'attraversamento".