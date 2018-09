Cresce fronte no lupo in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 21 SET - Tempi duri per il lupo in Austria.

La dieta del Land Bassa Austria ha modificato la legge per la caccia, introducendo la possibilità dell'abbattimento di "lupi problematici". Secondo il partito popolare Oevp, "il lupo è un pericolo per l'uomo, per l'agricoltura e per il turismo". E' stato sottolineato che non si tratta comunque di carta bianca per l'abbattimento, ma che anche in futuro sarà da osservare un iter specifico. Per i Verdi si tratta invece di una "decisione sbagliata".

Nel frattempo gli allevatori di pecore in Tirolo hanno lanciato una petizione per "un Tirolo senza lupi".