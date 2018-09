Tumore: a Cibio Trento 6,7 milioni per progetto prostata

(ANSA) - TRENTO, 20 SET - Il team guidato da Francesca Demichelis del Centro per la biologia integrata (Cibio) dell'Università di Trento ha ottenuto un finanziamento internazionale di oltre 5,7 milioni di euro per un progetto volto a sviluppare un esame del sangue che aiuti a scegliere la terapia più appropriata nei casi di cancro della prostata avanzato.

Quello del Cibio è uno dei sei programmi finanziati nell'ambito del Cancer Research UK. Il gruppo di ricerca cercherà di mettere a disposizione dei clinici uno strumento che permetta di orientare ciascun paziente verso uno specifico tipo di trattamento sulla base delle caratteristiche molecolari della sua malattia. "La biopsia liquida è una tecnica non invasiva che si basa su un esame del sangue, e consente di cercare i marcatori molecolari del tumore nel momento in cui il sangue viene prelevato", afferma Demichelis.