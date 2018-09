Gatterer, politica senza visioni

(ANSA) - BOLZANO, 20 SET - L'amministratore delegato di Sad Ingemar Gatterer è tornato a criticare l'amministrazione provinciale. "La politica è senza visioni e progetti", ha detto in una conferenza stampa. Gatterer ha accusato la Provincia di aver "annullato la gara per il trasporto locale all'ultimo momento, perché non si delineava l'esito desiderato, ovvero l'assegnazione ai piccoli autotrasportatori".

Gatterer ha illustrato una serie di ricorsi pendenti in Italia e a livello europeo. "Noi vogliamo portare a termine la gara avviata e poi annullata, altrimenti si dovrà aspettare fino al 2021". Per quanto riguarda l'Alto Adige Pass l'ad di Sad ha detto: "I codici d'accesso sono il vero valore di questa piattaforma e di certo non li cederemo a dei dirigenti provinciali incompetenti". Nel corso della conferenza stampa è stato infine presentato un sondaggio che conferma "l'altissimo tasso di gradimento tra gli utenti".