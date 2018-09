Musica: Archie Shepp a Trento per 'Jazz'About'

(ANSA) - TRENTO, 19 SET - Il sassofonista Archie Shepp e il batterista Yussef Dayes saranno fra i protagonisti della quarta edizione della rassegna "Jazz'About" in programma a Trento e Rovereto dal 27 ottobre al 7 dicembre.

Si inizierà il 27 ottobre con un doppio appuntamento al Teatro SanbàPolis di Trento: da un lato il batterista Yussef Dayes, uno dei musicisti emersi dalla scena jazzistica di Londra, dall'altra il dj set di Simon Green, alias Bonobo.

In novembre l'auditorium Melotti di Rovereto ospiterà sabato 10 gli americani Knower, duo di musica elettronica di stanza a Los Angeles formato dal batterista Louis Cole e dalla cantante Genevieve Artadi, mentre venerdì 30 novembre, sul palco del Teatro Auditorium di Trento, salirà un "grande vecchio" come Archie Shepp, icona del free jazz. La rassegna sarà conclusa dagli italiani Massimo Di Lena e Lucio Aquilina - in arte NU Guinea - al teatro SanbàPolis con il loro funk napoletano rivisto all'epoca del digitale.