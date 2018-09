Itas Assicurazioni main sponsor di Trentino Volley

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Itas Assicurazioni è di nuovo il main sponsor di Trentino Volley per le prossime due stagioni. La squadra gialloblù assumerà la denominazione ufficiale di "Itas Trentino" in tutte le manifestazioni nazionali a cui prenderà parte (SuperLega, Supercoppa Italiana e Coppa Italia).

"Da tempo con Trentino Volley condividiamo un percorso comune pur operando in settori molto differenti fra loro e abbiamo istanze di base forti e simili come serietà, affidabilità e professionalità", ha detto il presidente di Itas Mutua, Fabrizio Lorenz. "Quello che ufficializziamo oggi non è un ritorno, perché in realtà Itas anche negli ultimi cinque anni, pur non figurando più come main sponsor, non ci ha mai abbandonato", ha sottolineato il presidente di Trentino Volley, Diego Mosna. "Il suo apporto da questa stagione - ha aggiunto - diventerà però ancora più importante e si rivelerà decisivo per continuare a restare a grandi livelli".