Investimento a Settequerce, grave pedone

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un pedone, investito questa mattina a Settequerce, alle porte di Bolzano. L'incidente è avvenuto verso le ore 8 in centro paese. Sul posto sono intervenuti la Croce Bianca e la Croce Rossa, come anche i carabinieri. Il ferito è stato ricoverato all'ospedale di Bolzano. Si tratta del secondo investimento nel giro di 24 ore in Alto Adige. Ieri mattina un bambino di 10 anni è stato travolto da un furgone a Bressanone e si trova ora in rianimazione.