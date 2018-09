Incidenti montagna: donna trovata morta su monte Cerega

(ANSA) - TRENTO, 18 SET - Il corpo senza di una donna di 71 anni di Verona è stato individuato e recuperato questa mattina sul monte Cerega, al confine fra Trentino e Veneto, nei pressi del sentiero che conduce al rifugio Fraccaroli. Dai primi accertamenti, il decesso è avvenuto a causa di una caduta accidentale.

La denuncia della scomparsa era stata presentata ieri sera dai parenti della donna che si era spostata in Trentino per un'escursione in montagna. Alle ricerche hanno partecipato gli uomini del soccorso alpino di Verona e di Ala assieme all'elicottero del '118' di Verona. La salma è stata recuperata e trasportata alla camera mortuaria di Ala.