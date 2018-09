Bolzano e Provincia, ok spostamento A22

(ANSA) - BOLZANO, 18 SET - Lo spostamento dell'Autostrada del Brennero in montagna a Bolzano, la galleria di Monte Tondo e il tram per Ponte Adige: sono i principali progetti dell'accordo "Agenda Bolzano", presentato oggi dal governatore Arno Kompatscher e dal sindaco Renzo Caramaschi. Kompatscher si è detto fiducioso che entro fine novembre possa sbloccarsi la questione della concessione A22.

"Ci siamo sempre lamentati perché ovunque si costruivano gallerie, sono felice che ora ci sia stata la presa di coscienza che anche i bolzanini sono sudtirolesi e necessitano di opere infrastrutturali", ha detto il sindaco aggiungendo che "non si tratta di campagna elettorale, di certo io non inaugurerò nessuna di queste opere". Kompatscher ha a sua volta ribadito che il problema della viabilità nel capoluogo altoatesino con questo accordo viene affrontato "in modo sistematico e non riguarda solo le strade, ma anche la rotaia e il trasporto pubblico".