Scuola: giunta Trentino, 185.000 euro per orti didattici

(ANSA) - TRENTO, 14 SET - Diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare gli studenti rispetto al tema dell'alimentazione sana, promuovere la biodiversità e il rispetto dell'ambiente, sono queste in sintesi le finalità di un'iniziativa rivolta alle scuole dell'infanzia e alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2018-2019. L'iniziativa della Provincia autonoma di Trento mira a incentivare la diffusione di orti didattici nel contesto scolastico. A tal fine la Provincia ha stanziato oggi un contributo pari a 185.000 euro per il triennio destinato alle scuole, agli enti gestori e ai Comuni che vorranno attuare e promuovere progetti di questi tipo rivolti agli alunni. In base a quanto previsto dalla legge provinciale 2 del 2018 la Provincia è chiamata a promuovere e sostenere la realizzazione di orti didattici quali spazi destinati alla coltivazione con finalità formative, attraverso modalità di apprendimento laboratoriali incentrate sulla pratica. (ANSA).