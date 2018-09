Kurz a Bolzano per campagna Svp

(ANSA) - BOLZANO, 13 SET - Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, è atteso domani a Bolzano. Il leader dei popolari Övp interviene nel pomeriggio durante l'avvio della campagna elettorale della Svp in vista delle provinciali del 21 ottobre.

"Il cancelliere sottolineerà l'importanza di rapporti stabili in tempi incerti e assicurerà anche per il futuro l'impegno dell'Austria per l'Alto Adige", informa il partito.

L'appuntamento, riservato a iscritti e simpatizzanti della Svp, è alle ore 17.00 alla Stahlbau Pichler, azienda leader per la lavorazione di acciaio.

L'intervento di Kurz viene contestato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia, Michaela Biancofiore, che lo definisce "totalmente inopportuno". "Non si è mai visto che un il cancelliere di uno stato estero viene a fare campagna elettorale in Alto Adige. Siamo ai livelli di Chávez e Castro", ha detto la deputata.