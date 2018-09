Periferie: Pd, Governo toglie 36 mln euro Trento e Bolzano

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - "Il milleproroghe verrà ricordato come un vero e proprio scippo del Governo al bando periferie.

Trento e Bolzano si vedono tagliare d'un sol colpo 36 milioni di euro (18.000.000 per le periferie di Trento, 18.000.000 per le periferie di Bolzano). Un taglio inaccettabile sui cui il Pd farà una dura opposizione in parlamento a difesa di importanti investimenti già stanziati". Così una nota di ieri sera del Gruppo parlamentare del Pd della Camera dei deputati.