Incidenti su A22: code fra Trento e Rovereto

(ANSA) - TRENTO, 12 SET - Due incidenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino hanno provocato alcuni feriti e code nel tratto tra Rovereto e Trento e tra Trento e San Michele all'Adige, nella carreggiata sud.

Il primo è stato un tamponamento tra mezzi pesanti intorno alle 8.30, all'altezza di Aldeno, in cui sono rimasti feriti in modo non grave una giovane di 20 anni e uno di 28 anni. Il secondo ha coinvolto un'auto e un tir e un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo serio. (ANSA).