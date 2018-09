Nuova funivia Moena, approvato bilancio

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - Il progetto della nuova funivia di collegamento tra il centro di Moena e gli impianti Ronchi Valbona dell'alpe di Lusia parte coi migliori auspici.

L'assemblea dei soci ha approvato ieri il bilancio della società che entro l'inverno 2019 conta di realizzare la nuova funivia.

Tratti innovativi del progetto sono il collegamento tra gli alberghi e le piste da sci, così da risparmiare ambiente, e il partenariato tra pubblico e privato. Ai lavori ha preso parte anche il governatore del Trentino, Ugo Rossi, che ha ribadito l'impegno dell'ente pubblico.

L'assemblea della società funivia ha salutato con un applauso anche il ringraziamento del presidente Maurizio Sommavilla alla Provincia per l'impegno e l'efficienza dimostrate durante l'alluvione di inizio estate: "L'impegno di centinaia di persone, tra protezione civile, vigili del fuoco, cittadini e tecnici ha consentito in soli dieci giorni di rimediare a un'emergenza che rischiava di mettere in ginocchio Moena e compromettere l'intera stagione turistica". (ANSA).