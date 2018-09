Libri: Cognetti in giuria premio Itas Libro di montagna

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - A partire dalla prossima edizione del Premio Itas del Libro di montagna di Trento, Paolo Cognetti entra a fare parte della giuria. La proposta, suggerita dai membri storici della giuria guidata da Enrico Brizzi, ha ricevuto l'adesione dello scrittore.

Cognetti è arrivato alla ribalta nazionale grazie alla vittoria del Premio Strega 2017, preceduto dall'assegnazione, nello stesso anno, del Premio Itas del Libro di Montagna per la sezione narrativa, con il suo 'Le otto montagne'.

"Accetto con gioia l'incarico - afferma -. Mi sento un allievo di Mario Rigoni Stern, che ha presieduto questo premio per tanti anni, ed è nel suo spirito che vorrei portare avanti il lavoro: raccontiamo e leggiamo di montagna per conoscerla, per difenderla, per tornare ad abitarla, e anche un po' per sognarla quando ne siamo lontani. Mi piacerebbe anche che, attraverso il Premio Itas, la memoria di Mario e dei suoi libri fosse sempre conservata". (ANSA).