Ambiente: a Villa Lagarina aperto nuovo parco Pedersano

(ANSA) - TRENTO, 11 SET - I lavori sono conclusi e il parco di Pedersano, a Villa Lagarina, è pienamente fruibile, anche se di giorno in giorno arrivano le ultime finiture. È di pochi giorni fa la posa della staccionata, realizzata con stecche a forma di matite colorate, che delimita la porzione di "verde" destinata all'asilo; è ancora più recente la realizzazione del sistema di illuminazione: con lampioni a led che garantiscono bassi consumi e ridotto inquinamento luminoso.

Nel corso dell'autunno, si completerà la sistemazione a verde del parcheggio a monte e della rampa che lo congiunge alla strada provinciale: saranno messe a dimora piante e aiuole. La scelta della stagione autunnale, per questa operazione, consentirà un migliore attecchimento delle essenze. Una porzione del parco sarà presto attrezzata con giochi per bambini. (ANSA).