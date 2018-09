Traffico: rallentamenti e code su A22 in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 9 SET - Rallentamenti e code sull'autostrada A22 del Brennero vengono segnalati da metà mattina in Trentino Alto Adige. Verso le 11.30 ci sono 2 chilometri di coda tra Bressanone e Vipiteno in entrambe le direzioni. Rallentamenti sono presenti in direzione nord tra Egna e Chiusa e in direzione sud tra Bolzano nord e Rovereto sud.

Le previsioni del resto erano da bollino rosso (traffico intenso) al mattino in direzione nord e al pomeriggio in direzione sud. (ANSA).