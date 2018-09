Criminalità: rubano e-bike, due arrestati

(ANSA) - TRENTO, 8 SET - Due persone sono state arrestate e sono ai domiciliari nel bresciano e una è ricercata per avere rubato nell'Alto Garda trentino due e-bike, del valore complessivo di circa 8.000 euro. Si tratta di un uomo moldavo di 31 anni, di una donna romena di 30 e di una terza persona, individuato dai carabinieri della compagnia di Riva del Garda.

I tre risultano avere tagliato il lucchetto a cui erano assicurate le biciclette, di due turisti olandesi, per poi caricarle in un'auto e trasportarle fuori regione. (ANSA).