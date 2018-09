Vaccini: genitori Trentino chiedono intervento Avvocatura

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - Una sollecitazione al "Consiglio dell'ordine degli avvocati a prendere una posizione" sull'esclusione dalla scuola dell'infanzia dei bambini trentini non in regola con i vaccini viene avanzata da due genitori, Alfeo Federico Muraro, di Trento, e Chiara Agostini, di Terlago.

Ciò dopo che il 3 settembre, giorno di inizio, le scuole si sono comportate in modi differenti con gli alunni non vaccinati, circa 500 sui 14.500 iscritti: alcuni sono stati comunque accolti. I due hanno scritto una lettera al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trento, Andrea de Bertolini.

Secondo la legge del 2017, sostengono, è prevista "la non ammissione alla frequenza soltanto in caso di irregolarità documentale" e una circolare del Miur di questo luglio lo conferma. La Provincia di Trento, che ha emesso il 29 agosto una circolare secondo cui i bimbi non vaccinati non sono ammessi a scuola, avrebbe dunque svolto "un'interpretazione assolutamente fuorviante e fantasiosa del dato normativo". (ANSA).