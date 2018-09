Elezioni Trentino: Daldoss, appello per patto programmatico

(ANSA) - TRENTO, 5 SET - "Oggi si celebra la giornata dell'Autonomia. E' un giorno importante di ricordo, di analisi, di riflessione anche sul nostro futuro. La nostra è un'Autonomia matura, che tanto benessere ha portato al popolo trentino". Così l'ex assessore Carlo Daldoss, candidato presidente per le provinciali di ottobre.

"È nato in questi anni e si è concretizzato in questi ultimi mesi - prosegue - un interessante progetto politico civico territoriale che vuole portare il proprio contributo di governo a questa nostra terra, sia in termini di innovazione politica che di metodo. Il tempo è limitato ma su chiari presupposti si può ancora dare una risposta ai tanti trentini che la chiedono.

Questo appello va a tutte quelle forze politiche, riformiste, popolari, autonomistiche e liberali; ma è anche un appello a tutti i trentini che sentono forte oggi questo senso di responsabilità e di orgoglio di appartenere ad una terra unica e speciale in tutti i sensi". (ANSA).