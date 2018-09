Diocesi presenta Manuale per l'ambiente

(ANSA) - BOLZANO, 5 SET - Suggerimenti pratici su come salvaguardare l'ambiente e promuovere ecologia e sostenibilità: è quanto propone, nelle sue 44 pagine, il nuovo "Manuale per l'ambiente". La pubblicazione, nata dalla collaborazione tra l'Istituto "De Pace Fidei" (Studio teologico accademico di Bressanone) e l'Ufficio diocesano per il dialogo, trae ispirazione dall'enciclica ecologica "Laudato si'" di papa Francesco.

"Il manuale - spiega la Diocesi - si rivolge a tutte quelle persone che sono chiamate a prendersi cura del Creato, che è la nostra 'casa comune'". "Questo manuale - sottolinea don Paolo Renner, direttore dell'Istituto De Pace Fidei - non è stato concepito come un documento finito, ma come uno strumento aperto, chiamato a coinvolgere le comunità parrocchiali nell'attuazione dei suoi contenuti".