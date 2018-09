Guida arrampicata sportiva in Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 4 SET - L'Alpenverein Südtirol e la casa editrice Vertical-Life presentano la seconda edizione della guida per l'arrampicata sportiva. La guida, completamente rivista e attualizzata, contiene informazioni dettagliate su un totale di 95 falesie in tutta la provincia, di cui 7 sono pubblicate per la prima volta.

Una grande varietà di roccia, dal granito al porfido e al calcare compatto, falesie tra vigneti, lungo laghi o di fronte alle magnifiche Dolomiti: la guida rivela un'altra volta l'ampia varietà dell'arrampicata in Alto Adige. Dopo il grande successo della prima edizione del 2015, questa nuova edizione dà conferma al lavoro dell'Avs in questo ambito. Accanto alle aree per l'arrampicata più tradizionali, come la Città dei Sassi o Burgkofel, la seconda edizione contiene anche falesie nuove, come la Sefnarwand in Val Passiria, Nock in Valle Isarco o Zörhof in Val Pusteria.