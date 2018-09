Donna morta in giardino condominiale Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 2 SET - Una donna è stata trovata morta in un giardino condominiale a Bolzano, ma la polizia mantiene il massimo riserbo sulla vicenda. Maggiori dettagli, come riferisce il Gr Rai regionale, verranno diffusi dopo l'autopsia, in programma domani. Si tratterebbe di una bolzanina intorno ai 50 anni. (ANSA).