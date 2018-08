Cciaa Trento, Alberto Olivo nuovo segretario generale

(ANSA) - TRENTO, 31 AGO - Alberto Olivo è il nuovo segretario generale della Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura (Cciaa) di Trento. Lo ha nominato la Giunta camerale in sostituzione di Mauro Leveghi. Rimarrà in carica fino alla scadenza dell'attuale consigliatura (2019).

La carriera di Olivo presso l'Ente camerale è cominciata nel 2005 con la direzione del Servizio legale per poi proseguire alla guida dell'Area affari generali e, più di recente, dell'Area amministrazione. Dal 2011 ad oggi ha ricoperto la carica di vicesegretario generale.