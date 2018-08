Altoatesino guida gruppo Westfalen

(ANSA) - BOLZANO, 31 AGO - Il bolzanino 44enne Thomas Perkmann ha assunto la presidenza del Cda del gruppo Westfalen, operativo nel settore energetico. Il gruppo, fondato nel 1923 con sede a Muenster, ha oggi una ventina di filiali ed è attivo in Germania, Francia, Olanda, Austria, Polonia, Svizzera e Repubblica Ceca. La Westfalen Gruppe conta 1.700 dipendenti e nel 2017 ha registrato un fatturato 1,7 miliardi di euro.

Perkmann ha una lunga esperienza come manager, soprattutto in Austria, e ora assume la guida del gruppo tedesco.