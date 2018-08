Veterinari trentini, patentino per cani pericolosi

(ANSA) - TRENTO, 27 AGO - Per l'Ordine dei medici veterinari di Trento "è assolutamente necessaria l'organizzazione, da parte dei Comuni, di percorsi formativi per i proprietari di cani con rilascio di patentini", in base ad un'ordinanza ministeriale marzo 2009. L'Ordine, nel ricordare alcune recenti aggressioni ai danni di persone, sottolinea come "i possessori di alcune razze canine, ad esempio i pitbull, sottovalutano spesso i segnali di aggressività, purtroppo a volte non evidenti, che possono comparire anche improvvisamente tra i 18 ed i 24 mesi di vita dell'animale: questi casi di 'aggressività pericolosa' sono comunemente preceduti da campanelli di allarme che per qualche ragione non sono stati colti e interpretati nella giusta maniera". "Nessuna messa sotto accusa dei proprietari di cani con problemi comportamentali: è necessario un approccio 'sistematico', è necessario poter fare una diagnosi differenziale e la figura in grado di capire, di operare con gli strumenti ideali, è solamente quella del veterinario".