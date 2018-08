A Righettini e Nisi la 3TBike xxl

(ANSA) - TRENTO, 26 AGO - Il roveretano Andrea Righettini e la ligure, di origini toscane, Maria Cristina Nisi si sono aggiudicati a Telve Valsugana l'11esima edizione della 3TBike xxl, settima ed ultima tappa del circuito Trentino Mtb.

La burrasca della notte ha costretto ad un super lavoro gli organizzatori per ripristinare il tracciato di 42,5 km (1785 mt di dislivello) per rimediare ai vari schianti di piante, e soprattutto a innalzare le passerelle sul torrente Maso il cui livello era aumentato improvvisamente.

Righettini, partito velocissimo sulla prima salita è stato poi raggiunto da Tronconi, ma da metà gara in poi ha ripreso il comando fin sul traguardo (1h53'53"). Nel finale dopo un combattuto testa a testa Martino Fruet ha avuto la meglio su Tronconi e i due sono finiti così nell'ordine sul podio alle spalle di Righettini. Mai messa in discussione la supremazia di Maria Cristina Nisi, da sola al comando della gara femminile dal primo all'ultimo chilometro. Dietro di lei Chiara Burato e Anna Oberparleiter.