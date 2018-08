Porte aperte per frutticoltori a Cles

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Oltre cento frutticoltori hanno partecipato oggi a Cles a Maso Maiano, l'azienda sperimentale della Fondazione Edmund Mach (Fem), all'incontro annuale di presentazione dei principali risultati delle sperimentazioni nella frutticoltura di montagna, ultimo appuntamento estivo con le giornate tecniche.

Frutticoltura biologica, allevamento in parete stretta, diradamento e innovazione varietale sono stati i temi trattati durante l'incontro.

"La nostra azienda di Maso Maiano - ha detto il presidente Fem Andrea Segrè - è il punto di riferimento per la sperimentazione delle più avanzate tecniche agronomiche e delle innovazioni scientifiche in riferimento alla media montagna. Qui mettiamo in pratica le ricerche sviluppate nei laboratori di San Michele all'Adige ma anche ciò che viene studiato dagli scienziati di tutto il mondo. Nella melicoltura abbiamo un notevole know-how con il quale, seguendo la nostra impostazione, vogliamo valorizzare il territorio in un contesto globale".