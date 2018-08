Migranti: minacce a Salvini; Zaia, solidarietà a ministro

(ANSA) - VENEZIA, 23 AGO - "Esprimo tutta la mia solidarietà umana e istituzionale al ministro Matteo Salvini. Violenza e minacce vanno bandite dalla democrazia e non vanno mai sottovalutate".

Lo dice il Presidente della Regione Veneto. Luca Zaia, commentando le scritte apparse su una staccionata a Rovereto.

"Spero si riesca a individuare e punire come meritano i colpevoli - aggiunge Zaia - di questo ultimo gesto, come di quelli recentissimi di Treviso e Bergamo, accaduti in una continuità temporale che testimonia di un brutto clima antidemocratico, da combattere con la forza delle idee e della libertà". (ANSA).