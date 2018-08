Atletica: Palio della Quercia con 5 campioni europei

(ANSA) - TRENTO, 23 AGO - Saranno 15 gli atleti medagliati a Berlino in gara questa sera a Rovereto (ore 20, diretta Rai Sport) nel meeting di atletica 'Palio della Quercia'.

In gara cinque recenti campioni europei: Pascal Martinot-Lagarde nei 110hs, Miltiadis Tentoglou nel lungo maschile, Nataliya Pryshchepka negli 800, Cristia Hussong nel giavellotto e Imani-Lara Lansiquot nel lungo femminile. Fra gli azzurri saranno in pista Yeman Crippa nei 5.000 e Gianmarco Tamberi nell'alto.

Particolarmente attesa la gara degli 800 metri femminili con, oltre alla vincitrice di Berlino Pryshchepka, l'ucraina Nataliya Prishchepka e la medaglia d'argento, la francese Renelle Lamote.