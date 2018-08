Anziano muore durante escursione a S.Lorenzo Dorsino

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Un uomo di 89 anni di San Lorenzo Dorsino, Benvenuto Bosetti, è stato trovato morto in una scarpata, dopo una caduta accidentale mentre stava camminando lungo un sentiero non lontano dalla propria abitazione.

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri quando i familiari non hanno visto l'uomo rientrare a casa. Sono scattate le ricerche da parte di soccorso alpino, vigili del fuoco e carabinieri che in breve tempo hanno individuato il corpo senza vita dell'anziano.