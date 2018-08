Alcol a minori, multe dei carabinieri al lago di Ledro

(ANSA) - TRENTO, 21 AGO - Numerose contravvenzioni amministrative, soprattutto per alcol a minori, sono state elevate dai carabinieri di Ledro nel corso di controlli effettuati in occasione della manifestazione "Ledro Beach Party", in località Besta.

Sei minorenni sono stati trovati in possesso di bevande alcoliche e multati. Quattro ragazze minorenni sono state sorprese a bere birra e superalcolici. Per tutte la sanzione è stata di 100 euro. Un diciottenne è stato invece multato per ubriachezza mentre uno studente ventenne è stato trovato in possesso di marijuana.

In tutto sono state controllate 23 persone e 12 auto.