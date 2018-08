Sci: impianto Panarotta, al via lavori di ammodernamento

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - In arrivo lavori di ammodernamento alla stazione sciistica della Panarotta che prevedono l'installazione di una seggiovia triposto sul tracciato del vecchio impianto Malga Montagna Granda - Cima Esi, un nuovo 'skiweg' e altre migliorie che saranno fruibili con l'inizio della prossima stagione invernale.

Un summit sui lavori è stato fatto oggi a Malga Montagna Granda dall'assessore provinciale al turismo, Michele Dallapiccola, e dal vicepresidente di Trentino Sviluppo, Fulvio Rigotti. Il budget per la realizzazione degli interventi è di 1 milione e 700 mila euro, messi a disposizione dalla Provincia attraverso Trentino Sviluppo. I lavori cominceranno nella prima decade di settembre e fra tre mesi le stazioni a valle e a monte potranno essere operative. "L'impianto avrà una portata di 1.500 persone all'ora, contro le 900 persone/ora dell'impianto preesistente. Prevista anche la realizzazione di una pista di slittino, un'opera la cui modalità di appalto è in capo ai comuni di zona.