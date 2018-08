Lavori socialmente utili, più risorse in Trentino

(ANSA) - TRENTO, 20 AGO - I disoccupati "deboli" impiegati in Trentino con l'Intervento 19, 2.145 nel 2017, avranno un trattamento economico che avrà un aumento mensile di 116 euro netti, attraverso la concessione di buoni pasto di 5,29 euro, usufruibili direttamente dai lavoratori nei pubblici esercizi convenzionati. Le risorse stimate sono pari a circa 700 mila euro nel 2018 e 2 milioni di euro nel 2019.

A questi lavoratori verrà esteso il sistema Sanifonds e saranno riconosciti miglioramenti per quanto riguarda le ferie.

Questo il risultato di un incontro in Provincia tra il vicepresidente e assessore allo sviluppo economico e lavoro, Alessandro Olivi, e i sindacati.

Novità anche per i lavoratori del Progettone, in particolare per coloro a cui, con il vecchio accordo, era stato congelato il secondo scatto di anzianità. Prevista anche una crescita delle risorse investite per assumere più disoccupati. A coloro che hanno maturato 72 mensilità verrà riconosciuta un'indennità di 702 euro all'anno per due anni.